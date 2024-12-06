Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Є певні вимоги, які залишились незмінними.

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Зокрема, як і раніше, необхідно відповідати мінімум трьом з восьми критеріїв:

податки та збори, а це понад 1,5 мільйона євро за рік;

надходження в іноземній валюті – понад 32 мільйона євро за рік); стратегічне значення; важливе значення для економіки чи територіальних громад; відсутність боргів зі сплати ЄС;

статус резидента "Дія Сіті";

середня зарплата за останній квартал не нижча за середню по регіону за IV квартал 2021 року; постачальники послуг зв'язку та інтернету.

Проте встановлюються два додаткові обов'язкові критерії:

для приватних підприємств – середня зарплата за останній квартал не нижча за 20 тисяч гривень; Зарплата броньованого працівника має бути не нижче 20 тисяч гривень.

для всіх підприємств – відсутність боргів зі сплати всіх податків;

Підтвердження статусу критично важливого

Термін дії виданих рішень не закінчується автоматично. Але його буде переглянуто протягом 3 місяців. Статус, який минув до 30 листопада, автоматично продовжується до 31 грудня 2024 року.

Зважаючи на те, що процедура бронювання поновлюється з 1 грудня, всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

Що буде з діючими відстрочками для заброньованих

Працівники, які отримали відстрочку від мобілізації, зберігатимуть свій статус протягом терміну, зазначеного в їхніх повідомленнях про відстрочку, який не може бути довшим за 28 лютого 2025 року. Ця політика поширюється на відстрочки, отримані через портал "Дія", а також на відстрочки, подані за допомогою стандартних форм з паперовими списками.

Таким чином, протягом наступних 3 місяців підприємства, установи та організації мають наново подати заяви на статус критично важливих. А також списки працівників, які підлягають бронюванню з урахуванням усіх вимог.

Які вимоги для отримання броні

Новий порядок бронювання містить перелік обов'язкових вимог до військовозобов'язаних працівників:

стояти на військовому обліку

бути офіційно працевлаштованим на критично важливому підприємстві (чи в державному органі)

отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць (не стосується працівників державних та комунальних підприємств, установ та організацій, суб'єктів господарювання, які відповідають критеріям за структурою статутного капіталу)

уточнити військово-облікові дані

не перебувати у розшуку

Зазначимо, 100%-бронюванню підлягають державні службовці категорії "А", керівництво обласних та районних організацій, голови обласних, районних, сільських, селищних рад та мери; кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств та члени наглядових рад; працівники критично важливих підприємств ПЕК, технічні працівники операторів мобільного зв'язку та Інтернету; працівники спеціалізованих установ ООН та представництв міжнародних організацій.

Бронюванню в 50% від кількості військовозобов'язаних підлягають:

особи на посадах категорій "Б" та "В"; інших органах влади, поліції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС; в органах місцевого самоврядування

працівники критично важливих підприємств

виконавці проектів міжнародної допомоги

особи на посадах у представництвах іноземних компаній та організацій; у Червоному Хресті та інших українських гуманітарних неурядових організаціях

Зауважте! За окремим рішенням Міноборони кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Чим принципово відрізняється нова процедура

Перше – це весь процес виключно через портал "Дія". Підприємства та інші суб'єкти мають бути включені до відповідного реєстру (після звернення до Міністерства економіки, органів державного управління чи адміністрації із заявою на набуття статусу критично важливого).

Після включення до реєстру керівник (уповноважена особа) через портал "Дія" формує список працівників для бронювання. І якщо всі вимоги виконані, автоматична відстрочка від мобілізації буде надана протягом 72 годин (з переведенням на спеціальний військовий облік).

Інформація про відстрочку від призову на військову службу відображатиметься у військово-обліковому документі в електронній формі у додатку "Резерв+".

Хто може втратити бронь та відстрочку

Водночас варто пам'ятати, що підприємство має підтвердити статус критично важливого до 28 лютого 2025 року. Інакше – його працівники втратять бронь.

Важливо. Заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів та тих, що не стоять на військовому обліку.

Рішення щодо надання статусу будуть перевіряти з можливістю анулювання броней. Ця опція з'явиться на порталі "Дія". Перевірки за критеріями середньої зарплати, сплати податків та кількості військовозобов'язаних відбуватимуться щомісяця.

Якщо підприємство не відповідає вимогам, на нього сформують запит на подання пояснень. Якщо результат буде негативним, його позбавлять статусу критичного, а його працівників - броні від мобілізації.

Бронювання до 18 травня – що про це відомо

Член парламентського комітету з питань економічного розвитку Богдан Кіцак раніше повідомляв, що окрім зарплати 20 тисяч гривень на місяць, працівник, який претендує на бронь, має бути офіційно працевлаштованим до того, як було прийнято закон про мобілізацію, а саме – до 18 травня 2024 року.

Втім згодом у Міністерстві економіки це спростували та наголосили, що всіх працівників критично-важливих підприємств будть бронювати на загальних підставах.

Приміром, якщо чоловік стоїть на військовому обліку, оновив військово-облікові дані і не перебуває у розшуку, а також працює офіційно та отримує зарплату понад 20 тисяч гривень на місяць, може отримати бронювання. Жодних інших обмежень щодо нього не застосовувтимуть.

Інформація про те, що бронювання має бути оформлене до 18 травня 2024 року, не відповідає дійсності. Ця норма діяла і раніше, вона дає змогу не знижувати кількість заброньованих.