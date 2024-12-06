Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Есть определенные требования, которые остались неизменными.

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В частности, как и раньше, необходимо соответствовать минимум трем из восьми критериев:

налоги и сборы, а это более 1,5 миллиона евро за год;

поступления в иностранной валюте – более 32 миллиона евро в год;

стратегическое значение;

важное значение для экономики или территориальных громад;

отсутствие долгов по уплате ЕС;

статус резидента "Дия City";

средняя зарплата за последний квартал не ниже средней по региону за IV квартал 2021 года;

поставщики услуг связи и интернета.

Однако устанавливаются два дополнительных обязательных критерия:

для частных предприятий – средняя зарплата за последний квартал не ниже 20 тысяч гривен; зарплата бронированного работника должна быть не ниже 20 тысяч гривен.

для всех предприятий – отсутствие долгов по уплате всех налогов.

Подтверждение статуса критически важного

Срок действия выданных решений не заканчивается автоматически. Но он будет пересмотрен в течение 3 месяцев. Статус, который истек до 30 ноября, автоматически продлевается до 31 декабря 2024 года.

Учитывая то, что процедура бронирования возобновляется с 1 декабря, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

Что будет с действующими отсрочками для забронированных

Работники, которые получили отсрочку от мобилизации, будут сохранять свой статус в течение срока, указанного в их сообщениях об отсрочке, который не может быть длиннее 28 февраля 2025 года. Эта политика распространяется на отсрочки, полученные через портал Дия, а также на отсрочки, поданные с помощью стандартных форм с бумажными списками.

Таким образом, течение следующих 3 месяцев предприятия, учреждения и организации должны заново подать заявления на статус критически важных. А также списки работников, которые подлежат бронированию с учетом всех требований.

Какие требования для получения брони

Новый порядок бронирования содержит перечень обязательных требований к военнообязанным работникам:

стоять на воинском учете;

быть официально трудоустроенным на критически важном предприятии (или в государственном органе);

получать зарплату не менее 20 тысяч гривен в месяц (не касается работников государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, субъектов хозяйствования, которые соответствуют критериям по структуре уставного капитала);

уточнить военно-учетные данные;

не находиться в розыске.

Отметим, 100%-бронированию подлежат государственные служащие категории "А", руководство областных и районных организаций, главы областных, районных, сельских, поселковых советов и мэры; конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий и члены наблюдательных советов; работники критически важных предприятий ТЭК, технические работники операторов мобильной связи и Интернета; работники специализированных учреждений ООН.

Бронированию в 50% от количества военнообязанных подлежат:

лица на должностях категорий "Б" и "В"; других органах власти, полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС; в органах местного самоуправления;

работники критически важных предприятий;

исполнители проектов международной помощи;

лица на должностях в представительствах иностранных компаний и организаций; в Красном Кресте и других украинских гуманитарных неправительственных организациях.

Обратите внимание! По отдельному решению Минобороны количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

Чем принципиально отличается новая процедура

Первое – это весь процесс исключительно через портал Дия. Предприятия и другие субъекты должны быть включены в соответствующий реестр (после обращения в Министерство экономики, органы государственного управления или администрации с заявлением на приобретение статуса критически важного).

После включения в реестр руководитель (уполномоченное лицо) через портал Дия формирует список работников для бронирования. И если все требования выполнены, автоматическая отсрочка от мобилизации будет предоставлена в течение 72 часов (с переводом на специальный воинский учет).

Информация об отсрочке от призыва на военную службу будет отображаться в военно-учетном документе в электронной форме в приложении Резерв+.

Кто может потерять бронь и отсрочку

В то же время стоит помнить, что предприятие должно подтвердить статус критически важного до 28 февраля 2025 года. Иначе – его работники потеряют бронь.

Важно. Запрещено бронировать работников без военно-учетных документов и не стоящих на воинском учете.

Решение о предоставлении статуса будут проверять с возможностью аннулирования брони. Эта опция появится на портале Дия. Проверки по критериям средней зарплаты, уплаты налогов и количества военнообязанных будут происходить ежемесячно.

Если предприятие не соответствует требованиям, на него сформируют запрос на подачу объяснений. Если результат будет отрицательным, его лишат статуса критического, а его работников – брони от мобилизации.

Бронирование до 18 мая – что об этом известно

Член парламентского комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак ранее сообщал, что кроме зарплаты 20 тысяч гривен в месяц, работник, который претендует на бронь, должен быть официально трудоустроенным до того, как был принят закон о мобилизации, а именно – до 18 мая 2024 года.

Впрочем, впоследствии в Министерстве экономики это опровергли и отметили, что всех работников критически важных предприятий будут бронировать на общих основаниях.

К примеру, если человек стоит на воинском учете, обновил военно-учетные данные и не находится в розыске, а также работает официально и получает зарплату более 20 тысяч гривен в месяц, может получить бронирование. Никаких других ограничений к нему не будут применять.

Информация о том, что бронирование должно быть оформлено до 18 мая 2024 года, не соответствует действительности. Эта норма действовала и раньше, она позволяет не снижать количество забронированных.