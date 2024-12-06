Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Как будут реформировать ВВК в Украине

Екатерина Черногоренко рассказала, что на первом этапе реформы электронные направления на ВВК можно будет получить просто в телефоне, без необходимости посещать ТЦК. Реализация функции состоится до конца февраля.

В дальнейшем Минобороны постепенно будет масштабировать эту реформу. Планируется, что военнообязанные смогут проходить медицинский осмотр в любом гражданском заведении по своему выбору.

Процедура ВВК будет разделена на два этапа: медицинский осмотр в гражданских учреждениях и административную часть, которую будет осуществлять система Минобороны. Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровизированным и удобным для военных, а также значительно снизит коррупционные риски,

– объяснила Черногоренко.

Заметим, 30 ноября Минобороны презентовало план реформирования ВВК, принципы работы которых "не меняли десятилетиями". Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Согласно алгоритму, анонимные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают.