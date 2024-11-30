Вышеупомянутый проект должен существенно изменить устаревшую систему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины в телеграмме.

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Как изменят ВВК

Как отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник, система ВВК, которая существует сейчас, является "рудиментом старого административного подхода". По его словам, в ней много недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков, которые нужно существенно снизить.

Отмечают, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями

Отмечается, что реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных:

медицинский:

административный.

Одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВЛК, а другие – анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров. Внедрение реформы будет происходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные оттуда будут попадать в Электронную систему здравоохранения. Впоследствии данные с ЕСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу.

Впоследствии данные с ЕСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу. ВЛК получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение. Анонимные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают.

Эта реформа нужна, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают пригодными, если у них на самом деле есть какие-то болезни,

– отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, что на прошлой неделе, по словам Ирины Верещук, в Офисе президента провели совещание, важной договоренностью которого стало решение синхронизировать до конца года две ключевые информационные системы: электронную систему здравоохранения и единую информационную систему социальной сферы.