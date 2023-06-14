Про підозру Олександру Дугіну оголосили 14 червня. Та враховуючи те, що він перебуває за межами території України, в СБУ заявили, що проводитимуть заходи, аби притягти його до відповідальності за злочини. Підозру Дугіну оголосили відразу за двома статтями.
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Що відомо про Олександра Дугіна
Олександр Дугін – один з основних ідеологів так званого "русского міра". Саме його праця про геополітичне майбутнє Росії, як вважають експерти, вплинула на розв'язання Росією війни проти України.
Погляди Дугіна оцінюють як праворадикальні, терористичні та екстремістські. Водночас він залишається почесним професором двох університетів – у Казахстані та Ірані.
За якими статтями звинувачують Дугіна
У СБУ повідомили, що оголосили про підозру відразу за двома статтями: "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України" та "Геноцид".
На початку повномасштабного вторгнення Росії Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави,
– заявили у СБУ.
Наголосили у Службі Безпеки й на тому, що Дугін у своїх публікаціях та виступах заперечує факт існування України вже протягом більш як десяти років. Весь цей час він закликав Росію до збройного захоплення територій України.
Нагадаємо, що 20 серпня 2022 року у Підмосков'ї вибухнув автомобіль, у якому їхала донька Дугіна, Дар'я. Жінка та водій загинули. Сам Дугін мав їхати разом з донькою, проте в останній момент сів в інший автомобіль.
Вбивство доньки Дугіна: коротко
- Під час повномасштабної війни Дугіна приїздила в окупований Маріуполь та була на "Азовсталі". Там вона повторювала кремлівські методички та розповідала про "українських нацистів". Підірвався її автомобіль, коли вона поверталася з фестивалю "Традиція".
- Тим часом Папа Римський Франциск назвав пропагандистку Дугіну "невинною жертвою війни". Згодом посол України в Ватикані розкритикував цю заяву.
- У травні голова ГУР МО Кирило Буданов натякнув, що українська розвідка може бути причетна до підриву автівки Дугіної. Але нещодавній підрив машини пропагандиста Прилєпіна він коментувати відмовився.