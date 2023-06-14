Про підозру Олександру Дугіну оголосили 14 червня. Та враховуючи те, що він перебуває за межами території України, в СБУ заявили, що проводитимуть заходи, аби притягти його до відповідальності за злочини. Підозру Дугіну оголосили відразу за двома статтями.

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Що відомо про Олександра Дугіна

Олександр Дугін – один з основних ідеологів так званого "русского міра". Саме його праця про геополітичне майбутнє Росії, як вважають експерти, вплинула на розв'язання Росією війни проти України.

Довідка. Олександр Дугін вже давно внесений у базу "Миротворець", а з січня 2023 року також перебуває під санкціями, накладеними РНБО за антиукраїнську діяльність. Також він занесений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України та є фігурантом фінансових санкцій США.

Погляди Дугіна оцінюють як праворадикальні, терористичні та екстремістські. Водночас він залишається почесним професором двох університетів – у Казахстані та Ірані.

За якими статтями звинувачують Дугіна

У СБУ повідомили, що оголосили про підозру відразу за двома статтями: "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України" та "Геноцид".

На початку повномасштабного вторгнення Росії Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави,

– заявили у СБУ.

Наголосили у Службі Безпеки й на тому, що Дугін у своїх публікаціях та виступах заперечує факт існування України вже протягом більш як десяти років. Весь цей час він закликав Росію до збройного захоплення територій України.

Нагадаємо, що 20 серпня 2022 року у Підмосков'ї вибухнув автомобіль, у якому їхала донька Дугіна, Дар'я. Жінка та водій загинули. Сам Дугін мав їхати разом з донькою, проте в останній момент сів в інший автомобіль.

Вбивство доньки Дугіна: коротко