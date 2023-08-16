На Київщині правоохоронці затримали чергового шпигуна. Пройдисвіт намагався прослизнути до ЗСУ.

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Сам викликався служити росіянам

Російським агентом виявився мешканець Херсона з потужним колабораційним минулим. Коли ще місто перебувало під чоботом загарбників, чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Росіяни лояльного до них херсонця не образили – винагородили посадою "старшого інструктора-кінолога відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії".

На новій посаді херсонець опікувався підготовкою конвоїрів, які супроводжували викрадених цивільних до камер російської в'язниці. Якраз у цей час, коли колаборант допомагав окупантам "розправлятися" зі своїми співгородянами, він впав в око російським спецслужбам.

Перше завдання від спецслужб надійшло вже після звільнення Херсона. Поплічнику окупантів наказали "залягти на дно" та переїхати на Київщину.

Отримав завдання "загубитися" серед десантників

Саме у Київській області колаборант мав розпочав агентурну сторінку свого життєпису. Він мусив звернутися до місцевого військкомату та мобілізуватися до лав ЗСУ. Потрапивши у нутро українського війська, херсонець повинен був збирати "корисні" для росіян дані.

Зокрема, йому доручили дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.



Надалі колаборант мав намір відбути в один з фронтових районів, аби "зливати" спецслужбам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

Однак російський посіпака зазнав невдачі – його викрили ще на етапі оформлення на службу до Сил оборони.

Подальша доля "крота"

Затриманому вже повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Тепер йому світить до 15 років в'язниці, якщо не більше. Адже наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

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