Так, был задержан декан одного факультета и заместитель декана другого факультета. Им уже сообщили о подозрении.

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Во Львове задержали чиновников университета

Как стало известно, декану и заместителю декана одного львовского университета сообщили о подозрениях во взяточничестве. Следователи рассказали, что они потребовали у студентов деньги за закрытие сессии.

Чиновников задержали после получения ими взяток. Один из них получил почти 17 500 гривен, а другой – 4 500 гривен.

В прокуратуре уточнили, что говорится о должностных лицах с двух разных факультетов одного университета.

Чиновникам уже сообщили о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанных мер и отстранении их от занимаемых должностей.



Чиновников поймали на взятке / фото прокуратуры



Чиновников задержали после получения ими взяток / фото прокуратуры

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