Так, було затримано декана одного факультету та заступника декана іншого факультету. Їм вже повідомили про підозру.
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У Львові затримали посадовців університету
Як стало відомо, декану та заступнику декана одного львівського університету повідомили про підозри у хабарництві. Слідчі розповіли, що вони вимагали у студентів гроші за закриття сесії.
Посадовців затримали після отримання ними хабарів. Один з них отримав майже 17 500 гривень, а інший – 4 500 гривень.
У прокуратурі уточнили, що мовиться про посадовців з двох різних факультетів одного університету.
Посадовцям вже повідомили про підозру за статтею про вимагання та одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
Посадовців піймали на хабарі / фото прокуратури
Посадовців затримали після отримання ними хабарів / фото прокуратури
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