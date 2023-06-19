Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за зловживання впливом. Обвинувальний акт вже скерували до суду за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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Заступник командира вимагав у вдови бійця 150 тисяч

Слідчі встановили, що у лютому 2023 року заступник командира одержав від дружини загиблого військовослужбовця Нацгвардії 150 тисяч гривень хабаря. За ці гроші він мав "повпливати" на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку. Вони мали визнати, що загибель штаб-сержанта відбулася в період проходження служби при виконанні службових обов'язків.

Це стало б законною підставою для отримання родиною загиблого одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством. Наразі обвинувачений перебуває під вартою,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією ДБР, заступник командира військової частини хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця. Він повідомив вдові, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 мільйонів гривень.

"Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень. Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми", – додали в ДБР.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Державне бюро розслідувань наголошує, що подібні дії є неприпустимими з юридичної та моральної точок зору. Кожна спроба чиновників чи посадовців-військовослужбовців нажитися на горі сімей загиблих буде жорстко та оперативно припинятися", – наголосили в ДБР.

Заступника командира військової частини затримали / Фото ДБР та Офісу генпрокурора

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