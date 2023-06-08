Чоловік торгував відомчим пальним. Сума збитків держави складає понад 2,3 мільйона гривень.

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Як полковник ДСНС наживався на війні

Пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Однак воно розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки.

Заправниками залучались чинні співробітники ДСНС. Так звані "рятувальники" за місцем своєї служби не з’являлися місяцями, хоча й отримували зарплатню.

Один з підозрюваних взагалі виконував функції заправника "чорного палива" і постійно перебував на території домоволодіння полковника,

– розповіли у ДБР.

Посадовець навіть облаштував міні-АЗС на території власного маєтку. Під час обшуків було вилучено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. А також знайдено гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів гривень.

Окрім цього, полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра. Наразі перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя, на якій стоїть маєток зловмисника.

"За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та «загадково» перейшла у власність "ділка", – наголосили правоохоронці.

Наразі ДБР повідомило про підозру шести зловмисникам. Тепер вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Затримано 6 зловмисників / фото ДБР

СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки у Херсоні викрила ще одного прихильника "русского міра". Чинного посадовця Херсонської ОВА затримали за співпрацю із загарбниками під час окупації міста.

Так, зрадник добровільно погодився увійти до створеного ворогом "головного управління МВС Херсонської області". До того ж чоловік їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації".