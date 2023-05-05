Так, львівський підприємець причетний до масштабної схеми нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміум-класу. Наразі СБУ проводить заходи для його притягнення до відповідальності.

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Як бізнесмен зі Львова постачав до Росії елітні авто

Як стало відомо, підприємець налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу Russia today.

З серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Зловмисник купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

Після цього чоловік за підробленими документами переправляв автівки транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії.

Елітні машини, які українець відправляв до Росії / фото СБУ

Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень,

– зазначили правоохоронці.

У підсумку СБУ викрила схему бізнесмена. Вдома у зловмисника виявили:

35 печаток підприємств, зокрема офшорних компаній, задіяних у "схемі";

фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

До того ж СБУ наклала арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 мільйонів гривень.

"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, зокрема у Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів", – додали в СБУ.

Що загрожує бізнесмену

Організатору злочинної схеми повідомили про підозру за трьома статтями:

про пособництво державі-агресору,

про службове підроблення,

про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

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