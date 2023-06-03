Як відомо, зрадник добровільно погодився увійти до створеного ворогом "головного управління МВС Херсонської області". Ба більше, чоловік їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації".

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Після звільнення міста зрадник "перевзувся"

За даними слідства, у період окупації посадовця призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру". До його "обов'язків" входила, зокрема, підготовка так званих "експертиз фінансової діяльності підприємств".

Вони були потрібні для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону.

Цікаво, що після визволення обласного центру фігурант спочатку "заліг на дно", а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА.

У Херсоні викрили колаборанта / Фото СБУ

Яка відповідальність загрожує колаборанту

Під час обшуків за адресою його проживання СБУ виявила:

роздруковані закони, накази та інструкції МВС Росії з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ Росії;

документи, які підтверджують його стажування в Москві.

Наразі затриманому повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зауважте! Санкцією статті передбачено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.