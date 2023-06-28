Демьянчука будут содержать под стражей в течение 60 дней – до 26 августа 2023 года включительно. Его обвиняют по статье "Подкуп личности".

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Замглавы ОВА взяли под стражу

Следователь судья ВАКС Олег Ткаченко на заседании 28 июня рассмотрел дело против заместителя главы Тернопольской ОВД. Сторона обвинения потребовала выбрать залог в размере 10 миллионов гривен. Сам Демьянчук на заседании обращался в суд с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Также подозреваемый призвал ограничиться залогом в 1 миллион гривен.

Суд рассмотрел позиции обеих сторон и принял решение о мере пресечения – содержании под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

Следует отметить, что если Демьянчук внесет залог, то у него будет ряд обязанностей перед судом. Среди них:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Коррупция в Тернопольской ОВА: коротко