Демьянчука будут содержать под стражей в течение 60 дней – до 26 августа 2023 года включительно. Его обвиняют по статье "Подкуп личности".
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Замглавы ОВА взяли под стражу
Следователь судья ВАКС Олег Ткаченко на заседании 28 июня рассмотрел дело против заместителя главы Тернопольской ОВД. Сторона обвинения потребовала выбрать залог в размере 10 миллионов гривен. Сам Демьянчук на заседании обращался в суд с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Также подозреваемый призвал ограничиться залогом в 1 миллион гривен.
Суд рассмотрел позиции обеих сторон и принял решение о мере пресечения – содержании под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.
Следует отметить, что если Демьянчук внесет залог, то у него будет ряд обязанностей перед судом. Среди них:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Коррупция в Тернопольской ОВА: коротко
- НАБУ и САП 26 июня задержали главу Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Чиновников разоблачили "на горячем" во время вымогательства взятки.
- По версии следствия взятку просили за подписание актов выполненных работ по текущему и среднему ремонту, эксплуатационному содержанию дорог и работ на объекте "Водная арена". Все эти работы выполняла фирма ООО "АВАКС ПРОФ", а заказчиком выступало коммунальное предприятие "Тернополькоммунинвест".
- Кроме того, чиновники ОВА обещали погасить долг в размере 8 миллионов гривен перед ООО "АВАКС ПРОФ" за уже выполненные и принятые работы. "Откат" составлял 5 – 10% от суммы договора.
- По версии следствия, деньги передавались несколькими траншами. Первый из них Демьянчук получил на 7 этаже Тернопольской ОВА. Следует отметить, что деньги передавали не прямо в руки, а 300 тысяч гривен бросили на пол. Эту взятку следователи еще не нашли.
- По делу также фигурирует имя начальника Тернопольской ОВ Владимира Труша. В одном из разговоров Демьянчук говорил, что часть денег якобы должны были передать ему. Однако Труш все обвинения отверг и заявил, что "никакого отношения к делу не имеет".