В Киеве мужчины задержали за поджог 12 автомобилей военнослужащих. О подозрении в преступлении нарушителю уже сообщили.
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Мужчину поймали "на горячем"
Полицейские разоблачили злоумышленниками "на горячем" во время закладки зажигательного устройства в дежурный военный автомобиль.
Устройства злоумышленник изготовлял сам. Они срабатывали по определенному времени. Свои действия задержанный аргументировал отрицательным отношением к военным. Сейчас идет проверка его причастности к другим преступлениям.
Более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, десятки человек отрабатывались оперативно, проанализированы сотни гигабайт видео,
– сообщили в Нацполиции.
Там также отметили, что поиски злоумышленника осложнялись тем, что он совершал поджог в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов города.
Из-за того, что все пострадавшие были военными, к расследованию присоединились сотрудники СБУ. Они провели контрразведывательные мероприятия.
Суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Учащаются случаи плохого отношения к военным
- Военный в Житомирской области стал жертвой банды рэкетиров. Они хотели получить от него значительную сумму денег и угрожали убить его беременную жену. Банда требовала 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленников разоблачила Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией.
- Мать военного Светлана Скрипник рассказала, что врачи требовали у нее денег, чтобы лечить сына. Хотя он военный и должен лечиться на средства государства во время военного положения. 24-летний сын Светланы Вячеслав Чуприна попал в ожоговое отделение одного из медучреждений Днепропетровщины в августе 2022 года. У него было ранение.
- Несмотря на то, что наши защитники ценой собственных жизней сохраняют суверенитет Украины, существуют люди, пренебрежительно относящиеся к Вооруженным Силам. В частности, в Буковеле "отдыхающий" совершил несколько словесных выпадов в сторону боевого медика, приехавший на реабилитацию. В воскресенье, 2 апреля, на тик-ток странице украинского боевого медика с ником "bubonfilmbf" появилось видео, на котором видно, что неизвестный мужчина, очевидно, очень недоволен тем, что защитник приехал на Ивано-Франковскую область на реабилитацию.