У️ Києві чоловіка затримали за підпал 12 автомобілів військовослужбовців. Про підозру у злочині порушнику вже повідомили.

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Чоловіка зловили "на гарячому"

Поліцейські викрили зловмисниками "на гарячому" під час закладання запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

Пристрої зловмисник виготовляв сам. Вони спрацьовували за визначеним часом. Свої дії затриманий аргументував негативним ставленням до військових. Зараз триває перевірка його причетності до інших злочинів.

Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні гігабайт відео,

– повідомили в Нацполіції.

Там також зазначили, що пошуки зловмисника ускладнювались тим, що він вчиняв підпали у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста.

Через те, що всі постраждалі були військовими, до розслідування долучилися співробітники СБУ. Вони провели контррозвідувальні заходи.

️Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Частішають випадки поганого ставлення до військових