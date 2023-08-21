У️ Києві чоловіка затримали за підпал 12 автомобілів військовослужбовців. Про підозру у злочині порушнику вже повідомили.
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Чоловіка зловили "на гарячому"
Поліцейські викрили зловмисниками "на гарячому" під час закладання запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.
Пристрої зловмисник виготовляв сам. Вони спрацьовували за визначеним часом. Свої дії затриманий аргументував негативним ставленням до військових. Зараз триває перевірка його причетності до інших злочинів.
Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні гігабайт відео,
– повідомили в Нацполіції.
Там також зазначили, що пошуки зловмисника ускладнювались тим, що він вчиняв підпали у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста.
Через те, що всі постраждалі були військовими, до розслідування долучилися співробітники СБУ. Вони провели контррозвідувальні заходи.
️Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Частішають випадки поганого ставлення до військових
- Військовий на Житомирщині став жертвою банди рекетирів. Вони хотіли отримати від нього значну суму грошей та погрожували вбити його вагітну дружину. Банда вимагала 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисників викрила Служба безпеки України спільно із Нацполіцією.
- Мати військового Світлана Скрипник розповіла, що лікарі вимагали у неї грошей, щоб лікувати сина. Хоча він військовий і має лікуватись коштом держави під час воєнного стану. 24-річний син Світлани В'ячеслав Чуприна потрапив у опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини в серпні 2022 року. У нього було поранення.
- Попри те, що наші захисники ціною власних життів зберігають суверенітет України, існують люди, які зневажливо ставлять до Збройних Сил. Зокрема, у Буковелі "відпочивальник" зробив декілька словесних випадів у сторону бойового медика, що приїхав на реабілітацію. У неділю, 2 квітня, на тік-ток сторінці українського бойового медика з ніком "bubonfilmbf" з'явилось відео, на якому видно, що невідомий чоловік, вочевидь, дуже незадоволений тим, що захисник приїхав на Івано-Франківщину на реабілітацію.