У неділю, 2 квітня, на тік-ток сторінці українського бойового медика з ніком "bubonfilmbf" з'явилось відео, на якому видно, що невідомий чоловік, вочевидь, дуже незадоволений тим, що захисник приїхав на Івано-Франківщину на реабілітацію.

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"Я чув, що ЗСУ – це худоба"

Власне, на ролику можна побачити, що буковельський відпочивальник підходить до захисника, але коли той вмикає камеру, різко повертається. Після декількох хвилин роздумів та ніяковіння він усе-таки осмілюються сказати, що начебто в Буковель приїхали провокатори, які, на його думку, краще б їхали "назад, в Бахмут".

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Через певний час бойовий медик виклав ще одне відео, у якому пояснив, що ж відбулось. За його словами, невідомий почав просувати йому такі наративи як "какая разніця".

Я проходжу реабілітацію психологічну, посттравматичну на Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям робити таку послугу… Але вчора я чув, що ЗСУ – це худоба. Сьогодні ЗСУ називали не дуже добрими словами,

– констатував захисник.

Разом з тим він закликав поширити це відео, аби якомога більше людей дізнались, що є певні особи у нашій державі, які зневажають те, що роблять українські герої на передовій.

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Московські попи напали на воїна ЗСУ

Згадаємо до цієї теми також, що у неділю, 2 квітня, Україну сколихнула новина про те, що священнослужителі Московського патріархату в одному з храмів Хмельницького з кулаками напали на захисника Артура Ананьєва, заявивши, що той спровокував конфлікт.

Згодом на ситуацію відреагували в Православній Церкві України. Там стали на захист військового та зазначили, що потрібно з повагою ставитися до людей, що боронять нашу державу від ворога.