Городоцкий районный суд Львовщины постановил взыскать с госбюджета 20 тысяч гривен компенсации через незаконное вручение повестки. Правоохранители обвинили мужчину в переходе дороги в несанкционированном месте, доставили в фильтрационный лагерь и уже потом вручили повестку.

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Обвинили в нарушении ПДД

Утром 5 октября 2022 года в Городке Андрей Ц. гулял со своей собакой, когда ее остановили правоохранители. По словам мужчины, ему сразу начали угрожать повесткой, обвинили его в том, что он нарушил ПДД (перешел дорогу за пределами перехода).

Мужчине удалось доказать в суде, что он не нарушал ПДД, и отменить постановление, предусматривавшее 255 грн штрафа. Он также сообщил, что из-за действий правоохранителей у него ухудшилось состояние здоровья. По словам мужчины, в процессе задержания правоохранители нанесли ему побои. Бригада скорой медицинской помощи, вызванная мужчиной, установила имеющийся гипертонический криз.

После отмены постановления о нарушении ПДД, Андрей Ц. обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию из-за незаконного задержания полицией.

Моральный вред был причинен не только фактом его незаконного привлечения к административной ответственности, но и фактом незаконного задержания, безосновательного применения к нему специального средства – наручников, безосновательного доставки его в фильтрационный лагерь, а не в отделение полиции как этого требует закон, выписание безосновательной повестки и т.п. ,

– цитируют в решении суда слова адвоката истца.

Представитель полиции заявляет, что Андрей Ц. перешел дорогу за пределами пешеходного перехода и неадекватно отреагировал на замечания. У него не было при себе документов, поэтому его задержали и после установления отпустили. Представитель полиции также отметил, что потерпевший дернул полицейского, из-за чего на него надели наручники. Видео с места происшествия не сохранилось.

Когда вручение повестки считается незаконным

Общая мобилизация и военное положение в стране продолжаются. Гражданам активно вручают повестки, впрочем, часто случаются нарушения при их оформлении.

По словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, повестка должно быть вручено лично военнообязанному гражданину и подписано им, чтобы заверить ее получение. При этом в случае отказа от повестки выдавшего его лица должны составить соответствующий акт.

Именно поэтому, оставление повестки в дверях квартиры или почтовом ящике не законно. Соответственно, не может порождать каких-либо последствий для военнообязанного гражданина.