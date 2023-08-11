Можно ли оспорить в суде вручение повестки, объяснил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли исключены из военного учета мужчины выезжать за границу

Повестка является средством оповещения призывника или военнообязанного о необходимости явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, военкомат).

Причины вызова разные: уточнение учетных данных для обеспечения системы военного учета полной и достоверной информацией о количественном составе и качественном состоянии как призывников и военнообязанных,

– отмечает юрист.

Относительно лиц, прошедших военно-врачебную комиссию и признанных пригодными к военной службе, то они могут получить заранее заполненную повестку с целью призыва их на военную службу.

Заметьте, что работодатели могут вручать повестки своим работникам, но по установленной процедуре.

Можно ли обжаловать повестку, если процедура вручения нарушена

"А если повестка не соответствует установленной форме или нарушен порядок ее вручения или даже вручена неуполномоченными лицами, должен констатировать, что это не является основанием для ее обжалования", - подчеркнул Антон Маринич.

Справка. Точку в возможности обжалования повестки поставил Верховный Суд, указавший в своем постановлении, что: "Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с Законом". Такой вывод изложен по делу №300/1263/22.

По существу повестка, которая была вручена военнообязанному или призывнику, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому обжалование в суде не приведет к положительному результату,

– отмечает адвокат.

Верховный Суд признал, что суды первой и апелляционной инстанции правомерно отказали истцу в открытии производства по делу, мотивируя тем, что спор не относится к юрисдикции административных судов и отсутствуют нарушения прав истца со стороны государственных органов.

Кроме того, ВС определил, что понятие "спор, не подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства". То есть как понятие, касающееся тех споров, которые не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства, и вообще не подлежат судебному разбирательству.

Следовательно, нарушение установленной формы повестки или порядка ее вручения не подлежит судебному обжалованию.