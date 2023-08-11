Чи можна оскаржити в суді вручення повістки, пояснив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

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Повістка є засобом оповіщення призовника або військовозобов'язаного про необхідність з'явитись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомат).

Причини для виклику різні: уточнення облікових даних для забезпечення системи військового обліку повною та достовірною інформацією про кількісний склад та якісний стан як призовників і військовозобов'язаних,

– зазначає юрист.

Щодо осіб, які пройшли військово-лікарську комісію і визнані придатними до військової служби, то вони можуть отримати заздалегідь заповнену повістку з метою призову їх на військову службу.

Зауважте, що роботодавці так само можуть вручати повістки своїм працівникам, але за встановленою процедурою.

Чи можна оскаржити повістку, якщо процедуру вручення порушено

"А якщо повістка не відповідає встановленій формі або порушено порядок її вручення чи навіть вручена неуповноваженими особами, маю констатувати, що це не є підставою для її оскарження", – наголосив Антон Маринич.

Довідка. Крапку у можливості оскарження повістки поставив Верховний Суд, який зазначив у свої постанові, що: "Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону". Такий висновок викладено у справі № 300/1263/22.

По суті повістка, яка була вручена військовозобов'язаному або призовнику не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, тому оскарження в суді не призведе до позитивного результату,

– зауважує адвокат.

Верховний Суд визнав, що суди першої та апеляційної інстанції правомірно відмовили позивачу у відкритті провадження по справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів та відсутні порушення прав позивача зі сторони державних органів.

Крім того, ВС визначив, що поняття "спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства". Тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Тож, порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню.