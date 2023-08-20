Адвокат Марина Бекало напомнила, что при получении повестки, которые продолжают выдавать в связи с продолжением мобилизации, военнообязанным нужно сверить свои личные данные.

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Какие данные нужно проверить в повестке

При получении повестки военнообязанный должен проверить в ней:

правильность указанных в ней своих личных данных,

ФИО и дату рождения,

дату и место (адрес) прибытия в ТЦК и СП.

Важно. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ №1487 (Приложение 11).

Что делать, если повестка заполнена неправильно

Если повестка заполнена неправильно, ее нельзя принимать. Однако если все данные были указаны правильно и повестка соответствует установленной форме, военнообязанный мужчина не имеет оснований отказаться от ее получения.