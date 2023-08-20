Заметим, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. 24 Канал рассказывает, к чему готовиться с 1 сентября: кто из военнообязанных может получить отсрочку, а кто повестку.
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Не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать,
– говорится в законе.
То есть, отсрочку получить смогут только те, у кого в семье больше нет других лиц, способных помочь человеку с инвалидностью.
Кроме того, военные срочной службы могут добровольно мобилизоваться в ВСУ. В категорию мобилизованных имеют право перевестись срочники:
- в которых период срочной военной службы уже завершился, но был продлен из-за военного положения;
- которые во время военного положения отслужили не менее 6 месяцев.
Отметим, что Рада рассматривает законопроект №9566, которым предусматривает разрешение военнообязанных отказываться от военной службы.
Кто может получить повестку в сентябре
Правительство не вносило изменений или правок в законодательство в этом контексте, а потому призывать на военную службу могут:
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- призывников от 18 до 27 лет, не проходивших срочную службу (подписывают контракт с ВСУ);
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;
- женщин, пригодных по состоянию здоровья (по собственному желанию);
- лиц с инвалидностью и имеющих право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (добровольно и служба проходит по месту жительства);
- граждан других стран, желающих защищать Украину.