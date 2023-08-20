Зауважимо, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. 24 Канал розповідає, до чого готуватися з 1 вересня: хто з військовозобов'язаних може отримати відстрочку, а хто — повістку.
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Не підлягають мобілізації військовозобов'язані: які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати,
– ідеться у законі.
Тобто відстрочку отримати зможуть лише ті, у кого в сім'ї більше немає інших осіб, здатних допомогти людині з інвалідністю.
Крім цього, військові строкової служби можуть добровільно мобілізуватись до ЗСУ. До категорії мобілізованих мають право перевестися строковики:
- у яких період строкової військової служби вже завершився, але був продовжений через воєнний стану;
- які під час воєнного стану відслужили щонайменше 6 місяців.
Зауважимо, що Рада розглядає законопроєкт №9566, яким передбачає дозвіл військовозобов'язаних відмовлятися від військової служби.
Хто може отримати повістку у вересні
Уряд не вносив змін чи правок до законодавства у цьому контексті, а тому призвати на військову службу можуть:
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без;
- чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу (підписують контракт з ЗСУ);
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
- жінок, придатних за станом здоров'я (за власним бажанням);
- осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (добровільно та служба проходить за місцем проживання);
- громадян інших країн, які хочуть захищати Україну.