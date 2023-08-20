Зауважимо, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. 24 Канал розповідає, до чого готуватися з 1 вересня: хто з військовозобов'язаних може отримати відстрочку, а хто — повістку.

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Зверніть увагу! Одна з головних змін – Верховна Рада ухвалила закон № 9342, що звужує коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Закон вже вступив в дію. Законопроєкт вносить правку до статті 23 частини 11 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підлягають мобілізації військовозобов'язані: які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати,

– ідеться у законі.

Тобто відстрочку отримати зможуть лише ті, у кого в сім'ї більше немає інших осіб, здатних допомогти людині з інвалідністю.

Крім цього, військові строкової служби можуть добровільно мобілізуватись до ЗСУ. До категорії мобілізованих мають право перевестися строковики:

у яких період строкової військової служби вже завершився, але був продовжений через воєнний стану;

які під час воєнного стану відслужили щонайменше 6 місяців.

Зауважимо, що Рада розглядає законопроєкт №9566, яким передбачає дозвіл військовозобов'язаних відмовлятися від військової служби.

Хто може отримати повістку у вересні

Уряд не вносив змін чи правок до законодавства у цьому контексті, а тому призвати на військову службу можуть: