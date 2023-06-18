Общая мобилизация в июне будет продолжаться, поэтому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получать повестки. Кого могут призвать новые основания для демобилизации, изменения в бронировании работников и нового в работе ВЛК – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Мобилизация продолжается: как общаться с ТЦК, если требуют предоставить военный билет

В этом вопросе существенных изменений в июне не будет. Продолжать призывать в ряды ВСУ следующие категории:

  • военнообязанных, проходивших срочную службу;
  • офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы;
  • украинцев, не проходивших военную срочную службу;
  • ограниченно пригодных во время военного положения.

Однако смогут мобилизовать еще одну категорию военнообязанных, новой в июне. Правительство 30 мая 2023 приняло законопроект №9281. Этот документ вносит изменения в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Это означает, что с июня мобилизации будут подлежать военнообязанные, которые пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Мужчины, выезжающие за границу на постоянное место жительства не подлежат призыву. Кроме того, если они информируют военкомат о наличии второго гражданства, их должны снять с военного учета в Украине.

Мобилизовать мужчин с двойным гражданством не могут.

В июне появилось новое основание для того, чтобы уволиться с военной службы во время военного положения. Так, военные, у которого близкие родственники погибли или пропали без вести во время военного положения, могут уволиться со службы.

К близким родственникам принадлежат:

  • муж,
  • жена,
  • сын,
  • дочь,
  • отец,
  • иметь,
  • дед,
  • баба,
  • родной (полнородные и неполнородные) брат или сестра.

В июне расширили критерии определения важных для экономики отраслей, работников которых можно забронировать. В первую очередь – это касается сельского хозяйства.

В частности, уменьшили критерии площади обрабатывающих угодий работников предприятий, которых можно забронировать. Если раньше минимальным показателем было 1000 гектаров, то теперь – 500. Также изменились критерии и по размеру хозяйств по численности застрахованных работников – их должно быть не менее 20 (ранее минимальной нормой было 50).

Кроме того, были установлены четкие сроки бронирования. Раньше процедура могла занять несколько месяцев. С июня бронирование военнообязанных работников должно проходить не дольше 25 дней.

С июня военно-врачебные комиссии начнут работать при государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Кроме того, военные смогут получать справку об обстоятельствах травматизации по упрощенной процедуре. Это касается любого ранения, контузии или увечья.

Среди нововведений, которые начали действовать в июне – доступ медучреждений Минобороны к электронным медицинским картам пациентов в гражданских медицинских учреждениях.

Студенты на период обучения имеют отсрочку от мобилизации. Соискателей высшего образования не мобилизуют, но повестку они могут получить. Беспокоиться в таком случае не стоит, ведь студента могут вызвать в военкомат для уточнения данных.

Мобилизовать студентов могут при:

  • если соискателя образования отчислили из учебного заведения;
  • статуса "абитуриента" в переходный период – поступление после колледжа в университет или магистратуру, аспирантуру или докторантуру.

Кроме того, студенты украинских и зарубежных вузов не имеют права пересекать границу и выезжать за пределы Украины.