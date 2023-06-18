Многих интересует вопрос, законно ли, когда представители ТЦК требуют предоставить военный билет для удостоверения личности. Детальнее об этом – рассказал адвокат Роман Симутин.

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Как общаться с ТЦК, если требуют предоставить военный билет

По словам адвоката, во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы. В случае отказа мужчина может быть задержан и привлечен к административной ответственности.

Симутин отметил, что по закону начальникам военно-гражданских администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и прочее.

Таким образом, уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Это могут делать при наличии оснований, например, таких как совершение правонарушений:

  • когда внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения или транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения,
  • когда у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено, требует разрешения или запрещены или для хранения,
  • когда лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия,
  • когда лицо нарушило соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения,
  • если лицо находится на территории или на объекте со специальным режимом.

Кроме этого, адвокат подчеркнул, что в документы, удостоверяющие личность и гражданство, входит паспорт, в том числе и заграничный, водительское удостоверение и вид мигранта. Но это не касается военного билета. Следовательно, закон, постановление и приказы ВГА не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус.

Нужно ли идти в ТЦК за повесткой людям с инвалидностью

Напомним, недавно юрист Мария Звягинцева заявила, что повестки могут приходить всем военнообязанным мужчинам, в частности, людям с инвалидностью. Правозащитница призвала не игнорировать вызов в ТЦК в случае получения повестки.

В случае получения повестки, люди с инвалидностью должны прийти в ТЦК, чтобы просто сверить военно-учетные данные. С собой таким лицам нужно взять документы, подтверждающие их инвалидность.