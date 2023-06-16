Юрист Мария Звягинцева заявила, что повестки могут приходить всем военнообязанным мужчинам. В том числе людям с инвалидностью.
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Нужно ли идти в ТЦК при наличии инвалидности
Правозащитница призвала не игнорировать вызов в ТЦК в случае получения повестки.
ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВЛК, в том числе имеющих отсрочку или бронирование,
– подчеркнула она.
В то же время юрист отметила, что украинское законодательство запрещает принудительную мобилизацию лиц с инвалидностью. Они могут служить разве что по собственному желанию и по месту жительства.
В случае получения повестки, такие люди должны прийти в ТЦК, чтобы просто сверить военно-учетные данные. С собой таким лицам нужно взять документы, подтверждающие их инвалидность.
Мужчины с подтвержденной инвалидностью не обязаны подписывать повестку о прохождении медицинской комиссии. Если такие лица согласятся на прохождение ВЛК, их поступок можно рассматривать как добровольное желание мобилизоваться. Тогда их отсрочки прекратят действовать после того, как они будут признаны годными к службе и им выдадут мобилизационное распоряжение.
Большеполезной информаций о мобилизации
- Повестка должна вручаться лично. По словам юристов, вызовы в ТЦК по телефонному звонку или SMS-сообщению не имеют юридической силы, так же как и оставленные в почтовом ящике письма.
- Минобороны Украины создало справочник военнослужащего. В нем есть инструкция для людей, у которых начались проблемы со здоровьем после прохождения военно-врачебной комиссии и мобилизации.
- К слову, мобилизованных лиц нельзя отправлять на передовую без военной подготовки. Об этом недавно сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.