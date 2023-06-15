Юрист Константин Гритчин рассказал, могут ли в военкомате вызвать телефонным звонком.

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Считается ли такая повестка действительной

Юрист подчеркнул, что повестка должна вручаться лично, чтобы военнообязанный мог подтвердить факт получения, подписавшись в нем. То есть, если повестку вручают через SMS-сообщение или о ней сообщают по телефону, то невозможно составить акт об отказе от получения повестки.

Повестка, оставленная в почтовом ящике, переданная по телефону или через родственников, не считается доставленной в срок и не имеет юридической силы. В таком случае отказ от явки по такому порядку не будет нести юридические последствия,

– сказал юрист.

Что делать, если вам позвонили из военкомата

По словам юриста, военнообязанный имеет право не являться в военкомат, если ему позвонят по телефону или пришлют SMS. Повестка действительна, когда ее вручили лично в руки.

Заметим, что если военнообязанный получил повестку для уточнения данных или прохождения медкомиссии, но не пришедший в военкомат ему грозит штраф. Но если военнообязанный не явился уже после прохождения медкомиссии, получения повестки-призыва в ВСУ или мобилизационное распоряжение, то он несет уголовную ответственность.