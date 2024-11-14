Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О воинской обязанности и военной службе". Отмечается, что те женщины, имеющие специальность или профессию, родственную с военно-учетной берутся на воинский учет по их желанию.

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Возможна ли мобилизация женщин в Украине

Согласно законодательству, все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на воинский учет. Это касается женщин-медиков в возрасте от 18 до 60 лет, которых определят пригодными к службе по состоянию здоровья.

Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах и тому подобное. Причем специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы,
пояснил адвокат Владислав Мандрик.

Важно! Военный учет не означает обязательную мобилизацию женщин.

Те женщины, которые стоят на воинском учете, во время военного положения могут начать служить только по собственному желанию. В мирное время они могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

К слову, ранее стало известно, что до 18 декабря Министерство обороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военных со службы. Однако пока неизвестно, какие именно механизмы демобилизации предложит Минобороны.