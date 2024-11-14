Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про військовий обов'язок та військову службу". Зазначається, що тих жінок, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, беруть на військовий облік за їх бажанням.

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Чи можлива мобілізація жінок в Україні

Згідно з законодавством, всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, мають стати на військовий облік. Це стосується жінок-медиків віком від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоров'я.

Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів тощо. Причому спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи,
пояснив адвокат Владислав Мандрик.

Важливо! Військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію жінок.

Ті жінки, які стоять на військовому обліку, під час воєнного стану можуть почати служити лише за власним бажанням. У мирний час вони можуть піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.

До слова, раніше стало відомо, що до 18 грудня Міністерство оборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку й умов звільнення військових зі служби. Однак наразі невідомо, які саме механізми демобілізації запропонує Міноборони.