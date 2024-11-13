В яких випадках відмова дійсно реальна та як про це дізнатися завчасно, розповідає 24 Канал.

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Випадки відмови жінкам у дозволі на виїзд за межі України, дійсно можливий. Найчастіше підставою для відмови у перетині кордону може стати відсутність у жінки одного із документів, що посвідчує особу, а саме:

закордонного паспорта;

службового паспорта;

дипломатичного паспорта;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

Важливо! Дозволений одноразовий виїзд і за "внутрішніми паспортами" для тих громадянок, які евакуйовуються із районів ведення бойових дій. На кордоні з Польщею та Молдовою прикордонники також пропускають жінок за цифровими документами у застосунку "Дія".

Оновлення законодавства

Згідно з постановою уряду, виїзд за кордон заборонений для жінок, які є держслужбовицями або депутатками рад всіх рівнів. Перетин кордону для них можливий лише на підставі документів про службові відрядження.

Зауважимо, що раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призовного віку та жінкам-військовослужбовицям. А тепер заборону розширили на деякі категорії жінок, які є цивільними.

Посади, обіймаючи які, жінки мають отримати дозвіл на перетин кордону:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Зауважимо, що депутатками місцевих рад є 15 тисяч жінок. З них понад 9 тисяч – депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.