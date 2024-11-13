Про це повідомляє 24 Канал посиланням на ресурс Міноборони Турбота.

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Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Потрібно написати скаргу про незгоду з висновками ВЛК та прохання переглянути рішення у вищій ВЛК за підпорядкованістю, згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності. Додати до скарги всі необхідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК. Безспосередньо подати скаргу. Документи можна особисто принести до вищої (регіональної) ВЛК або надіслати "Укрпоштою" цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після розгляду скарги вас можуть направити на повторний або контрольний медогляд у ВЛК, і на основі нового огляду – отримаєте новий висновок про стан здоров'я.

Якщо не погоджуєтесь з висновком регіональної ВЛК, можете оскаржити його в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). Якщо ж не погоджуєтесь з рішенням ЦВЛК, варто звернутися до суду.

Оскарження рішення ВЛК у суді

Оскарження рішення здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. Важливо підкреслити, що оскарження рішення КМП не може ґрунтуватися виключно на медичних підставах, оскільки це виходить за межі юрисдикції суду. Суд уповноважений перевіряти лише законність рішення ВЛК та дотримання належних процедур при його прийнятті.

У разі незгоди з висновками Медичної експертної комісії (МСЕК), особи мають можливість добиватися об'єктивного перегляду стану свого здоров'я шляхом досудового або судового оскарження.