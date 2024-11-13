Таку ситуацію Катерина Черногоренко, заступниця міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, називає "внутрішнім ворогом нашої армії". У відповідь на цей виклик у Міноборони розробили продукти, які мають зробити армію більш цифровізованою – Резерв+, Армія+ та Дельту – систему ситуаційної обізнаності, за допомогою якої знищили російську стратегічну техніку на 15 мільярдів доларів.

24 Канал побував на конференції СТАРТ від AIN.ua та дізнавався, як у Міноборони долають "українську паперову армію".

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Як створювали Резерв+

Застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+ був розроблений достатньо швидко, каже Катерина Черногоренко. Від дії оновленого мобілізаційного закону 18 травня до запуску продукту минуло близько півтора місяця. Раніше ж у Міноборони не було жодного електронного документа, додала Черногоренко.

Наразі в застосунку 3,5 мільйона користувачів, стверджує заступниця міністра.

Було багато скептиків, які казали, що електронного військового квитка не буде, його не братимуть до уваги патрулі, не буде "нормативки", будуть певні проблеми, однак він є. Зараз ніхто не уявляє своє життя без електронного паспорта в Дії. Так само сталося і з електронним військово-обліковим документом у Резерв+,

– зазначає чиновниця.

В Резерв+ уже запущено відстрочки для студентів та аспірантів, на черзі – бета-тестування відстрочки для багатодітних батьків.

Крім того, запущена можливість відгуків на вакансії Сил оборони, які дозволяють без спілкування з ТЦК та без примусової мобілізації знайти собі посаду.

Це 4000 вакансій, найбільше місце концентрації військових вакансій взагалі в Україні, додає Черногоренко. Серед відгуків – 27% на бойові позиції та 5% від жінок. Загалом через Резерв+ за три тижні надіслали 10 000 відгуків.

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Це краще, ніж стояти в черзі у ТЦК. Навіть із затримкою отримати послугу за кілька годин краще, ніж стояти декілька днів в ТЦК фізично,

– каже заступниця очільника Міноборони.

Що нового буде в застосунку Армія+

Основний продукт – це застосунок Армія+, ключовий продукт та цифрова зброя нашої армії, за словами Черногоренко. Загалом у застосунку авторизувались понад 380 000 військових.

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Першими послугами в смарт-асистенті військового стали електронні рапорти та ID військового. Доступно близько 200 типів рапортів, каже Чорногоренко, військо поступово відходить від паперових рапортів. Уже понад тисяча військових частин запровадили електронні рапорти в Армія+, загалом підписано 18 000 електронних рапортів.

За даними Міноборони, 52% послуг ініціюються рапортом від руки, а понад 20 мільйонів папірців щороку витрачають на рапорти, сертифікати та журнали.

Днями запуститься можливість переміщення з підрозділу до підрозділу, анонсує заступниця очільника Міноборони. Заявку на переміщення військовослужбовець зможе подати за кілька кліків.

Ще одна майбутня інновація у застосунку – перше опитування військових за понад 30 років існування ЗСУ.

Держава 30 років нічого не питала у військовослужбовців. Зараз – саме той час, коли ми маємо приймати управлінські рішення після проведення великих опитувань,

– каже Черногоренко.

В опитуванні, яке в Армія+ запустили у серпні, взяли участь понад 17 000 користувачів.

"Це просто неймовірна магія", – ділиться заступниця міністра оборони, адже для цього лише потрібно запустити електронне опитування та дочекатися результатів.

Як показало опитування, 16% бажають вивчати безпілотні системи, 10% – тактичну медицину, 12% – лідерство, 11% – тактику, 10% – військове право.

Також в Армія+ доступне модульне навчання. Воно було запущене місяць тому та набуває все більшої популярності. Уже понад 10 тисяч військовослужбовців пройшли ці курси. Найпопулярніший курс, який обирають на 50% частіше – "Основи БПЛА". На курсі вивчають як українські, так і ворожі безпілотники.

Про випадкове розсилання push-сповіщень

Під час виступу Катерина Черногоренко згадала історію із випадковим розсиланням тестових сповіщень користувачам Резерв+, яке стало обʼєктом жартів у соцмережах.

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Я дуже радію, що Міністерство оборони стає таким магнітом та частиною масової культури… Ми дійсно працюємо без вихідних та робимо складні релізи по п'ятницях. І я вважаю і вірю, що ми не маємо права робити інакшим чином, не мусимо мати жодної втоми та жалості до себе, тому що ворог хоче, щоб ми втомлювалися. Тому ми ще раз вибачаємося за те, що був такий інцидент,

– пояснила Черногоренко.

Чиновниця додала, що робить все, щоб державний продукт розроблявся з повноцінним ресурсом команди, щоб подібних випадків зі сповіщенням тестування не було. "В нас немає слова "неможливо" і не хочу чути його від команди, від партнерів, Генштабу чи інших міністерств", – підсумувала Черногоренко.