Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. Відповідне повідомлення вона оприлюднила ввечері 17 жовтня.

Дивіться також У Резерв+ та Армії+ з'являться нові функції: у Міноборони пояснили, про що йдеться

Що за помилка з'явилася у Резерв+

У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності,

– повідомила Черногоренко.

Вона наголосила, що "даний випадок стосується лише відображення вашого статусу". За її словами, дані у реєстрі Оберіг не змінювались.

Заступниця Міноборони з цифровізації зазначила, що команда вже його виправила. Вона зауважила, що варто спробувати скористатися документом протягом години.

"Щоб побачити свій актуальний статус, натисніть три крапки і потім "Оновити документ". Дякуємо, що швидко сигналізуєте і повідомляєте нас про це, – резюмувала Черногоренко.