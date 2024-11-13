Такую ситуацию Екатерина Черногоренко, заместитель Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, называет "внутренним врагом нашей армии". В ответ на этот вызов в Минобороны разработали продукты, которые должны сделать армию более цифровизированной – Резерв+, Армия+ и Дельту – систему ситуационной осведомленности, с помощью которой уничтожили российскую стратегическую технику на 15 миллиардов долларов.

24 Канал побывал на конференции СТАРТ от AIN.ua и узнавал, как в Минобороны преодолевают "украинскую бумажную армию".

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Как создавали Резерв+

Приложение для военнообязанных Резерв+ было разработано достаточно быстро, говорит Екатерина Черногоренко. От действия обновленного мобилизационного закона 18 мая до запуска продукта прошло около полутора месяцев. Ранее же в Минобороны не было ни одного электронного документа, добавила Черногоренко.

Сейчас в приложении 3,5 миллиона пользователей, утверждает заместитель министра.

Было много скептиков, которые говорили, что электронного военного билета не будет, его не будут принимать во внимание патрули, не будет "нормативки", будут определенные проблемы, однако он есть. Сейчас никто не представляет свою жизнь без электронного паспорта в Дие. Так же произошло и с электронным военно-учетным документом в Резерв+,

– отмечает чиновница.

В Резерв+ уже запущено отсрочки для студентов и аспирантов, на очереди – бета-тестирование отсрочки для многодетных родителей.

Кроме того, запущена возможность отзывов на вакансии Сил обороны, которые позволяют без общения с ТЦК и без принудительной мобилизации найти себе должность.

Это 4000 вакансий, самое большое место концентрации военных вакансий вообще в Украине, добавляет Черногоренко. Среди отзывов – 27% на боевые позиции и 5% от женщин. Всего через Резерв+ за три недели прислали 10 000 отзывов.

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Это лучше, чем стоять в очереди в ТЦК. Даже с задержкой получить услугу за несколько часов лучше, чем стоять несколько дней в ТЦК физически,

– говорит заместитель главы Минобороны.

Что нового будет в приложении Армия+

Основной продукт – это приложение Армия +, ключевой продукт и цифровое оружие нашей армии, по словам Черногоренко. Всего в приложении авторизовались более 380 000 военных.

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Первыми услугами в смарт-ассистенте военного стали электронные рапорты и ID военного. Доступно около 200 типов рапортов, говорит Черногоренко, войско постепенно отходит от бумажных рапортов. Уже более тысячи воинских частей ввели электронные рапорты в Армия+, в общем подписано 18 000 электронных рапортов.

По данным Минобороны, 52% услуг инициируются рапортом от руки, а более 20 миллионов бумажек ежегодно тратят на рапорты, сертификаты и журналы.

На днях запустится возможность перемещения из подразделения в подразделение, анонсирует заместитель главы Минобороны. Заявку на перемещение военнослужащий сможет подать в несколько кликов.

Еще одна будущая инновация в приложении – первый опрос военных за более чем 30 лет существования ВСУ.

Государство 30 лет ничего не спрашивало у военнослужащих. Сейчас – именно то время, когда мы должны принимать управленческие решения после проведения крупных опросов,

– говорит Черногоренко.

В опросе, которое в Армия+ запустили в августе, приняли участие более 17 000 пользователей.

"Это просто невероятная магия", – делится заместитель министра обороны, ведь для этого лишь нужно запустить электронный опрос и дождаться результатов.

Как показал опрос, 16% желают изучать беспилотные системы, 10% – тактическую медицину, 12% – лидерство, 11% – тактику, 10% – военное право.

Также в Армия+ доступно модульное обучение. Оно было запущено месяц назад и приобретает все большую популярность. Уже более 10 тысяч военнослужащих прошли эти курсы. Самый популярный курс, который выбирают на 50% чаще – "Основы БПЛА". На курсе изучают как украинские, так и вражеские беспилотники.

О случайной рассылке push-уведомлений

Во время выступления Екатерина Черногоренко вспомнила историю со случайной рассылкой тестовых уведомлений пользователям Резерв+, которая стала объектом шуток в соцсетях.

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Я очень рада, что Министерство обороны становится таким магнитом и частью массовой культуры... Мы действительно работаем без выходных и делаем сложные релизы по пятницам. И я считаю и верю, что мы не имеем права делать иным образом, не должны иметь никакой усталости и жалости к себе, потому что враг хочет, чтобы мы уставали. Поэтому мы еще раз извиняемся за то, что был такой инцидент,

– объяснила Черногоренко.

Чиновница добавила, что делает все, чтобы государственный продукт разрабатывался с полноценным ресурсом команды, чтобы подобных случаев с оповещением тестирования не было. "У нас нет слова "невозможно" и не хочу слышать его от команды, от партнеров, Генштаба или других министерств", – подытожила Черногоренко.