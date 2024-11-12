Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что такой шаг предоставит для каждого воина возможность эффективнее использовать свой опыт и навыки там, где они наиболее нужны.

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Как будет происходить перевод военных

По словам министра обороны Рустема Умерова, для изменения места службы теперь нужны только копия военного билета (или удостоверение офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не требуется.

Отмечается, что кадровый центр ВСУ обрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов.

При отсутствии оснований для отказа военнослужащий получает уведомление о результате рассмотрения в приложении Армия+. А в случае отрицательного решения – сообщение о причинах отказа,

– пояснил министр обороны.

По словам Умерова, также предусмотрена защита прав военных: необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны. Стоит отметить, что перевод возможен не чаще, чем раз в год, и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.