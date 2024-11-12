24 Канал пишет со ссылкой на обращение Владимира Зеленского, что есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных Силах Украины. Ведь Кабмин утвердил постановление.
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Что известно о переводе военных
Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через Армию+ – никакой бюрократии. И должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали – что на первом, тестовом, этапе, что после полного запуска,
– заявил Зеленский.
Президент объяснил, что теперь:
- все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов;
- алгоритм реагирования на рапорт определен;
- система должна заработать именно так, как мы об этом говорили с ребятами на передовой и представителями гражданского общества.
Владимир Зеленский добавил, что поручил Минобороны и Генштабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности на Нацгвардию и пограничников. Ведь все наши воины заслуживают одинакового уважения.
Ранее президент объяснял, что переводы будут осуществляться через приложение "Армия+" с 15 ноября.