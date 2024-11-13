Об этом сообщает 24 Канал ссылкой на ресурс Минобороны Турбота.

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Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Нужно написать жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбу пересмотреть решение в высшей ВВК по подчиненности, согласно административно-территориальным зонам ответственности. Приложить к жалобе все необходимые медицинские документы и копию предыдущего решения ВВК. Непосредственно подать жалобу. Документы можно лично принести в высшую (региональную) ВВК или отправить "Укрпочтой" ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

После рассмотрения жалобы вас могут направить на повторный или контрольный медосмотр в ВВК, и на основе нового осмотра – получите новое заключение о состоянии здоровья.

Если не согласны с заключением региональной ВВК, можете обжаловать его в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВЛК). Если же не согласны с решением ЦВЛК, стоит обратиться в суд.

Обжалование решения ВВК в суде

Обжалование решения осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. Важно подчеркнуть, что обжалование решения КМП не может основываться исключительно на медицинских основаниях, поскольку это выходит за пределы юрисдикции суда. Суд уполномочен проверять только законность решения ВВК и соблюдение надлежащих процедур при его принятии.

В случае несогласия с выводами Медицинской экспертной комиссии (МСЭК), лица имеют возможность добиваться объективного пересмотра состояния своего здоровья путем досудебного или судебного обжалования.