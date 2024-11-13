В каких случаях отказ действительно реальный и как об этом узнать заранее, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Как обжаловать решение ВВК: в Минобороны объяснили важные нюансы

Случаи отказа женщинам в разрешении на выезд за пределы Украины, действительно возможен. Чаще всего основанием для отказа в пересечении границы может стать отсутствие у женщины одного из документов, удостоверяющих личность, а именно:

загранпаспорта;

служебного паспорта;

дипломатического паспорта;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа.

Важно! Разрешен одноразовый выезд и по "внутренним паспортам" для тех гражданок, которые эвакуируются из районов ведения боевых действий. На границе с Польшей и Молдовой пограничники также пропускают женщин по цифровым документам в приложении "Дія".

Обновление законодательства

Согласно постановлению правительства, выезд за границу запрещен для женщин, которые являются госслужащими или депутатами советов всех уровней. Пересечение границы для них возможно только на основании документов о служебных командировках.

Заметим, что ранее выезд за границу был запрещен мужчинам призывного возраста и женщинам-военнослужащим. А теперь запрет расширили на некоторые категории женщин, которые являются гражданскими.

Должности, занимая которые, женщины должны получить разрешение на пересечение границы:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

председатель СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

председатель Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Заметим, что депутатами местных советов являются 15 тысяч женщин. Из них более 9 тысяч – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.