Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка в коментарі УП.

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Коли буде готовий законопроєкт про умови демобілізації

Нардеп розповів, що профільний Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.

Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ, проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном, – до 18 грудня 2024 року,

– зазначив Роман Костенко.

Водночас секретар Комітету сказав, що наразі невідомо, які саме механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

Додамо, у липні речник Міноборони в інтерв'ю NV наголосив, що питання демобілізації – дуже комплексне, має вирішуватися узгоджено з Генштабом, військовим керівництвом, Міноборони та всіма структурами, які до цього дотичні.

Дмитро Лазуткін наголосив: "Багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації й тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги".