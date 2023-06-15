Юрист Костянтин Гритчин розповів, чи можуть у військкомат викликати телефонним дзвінком.

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Чи вважається така повістка дійсною

Юрист наголосив, що повістка повинна вручатися особисто, щоб військовозобов'язаний міг підтвердити факт отримання, підписавшись у ній. Тобто якщо повістку вручають через SMS-повідомлення або про неї повідомляють телефоном, то неможливо скласти акт про відмову від отримання повістки.

Повістка, залишена у поштовій скриньці, передана телефоном або через родичів, не вважається доставленою у строк і не має юридичної сили. У такому разі відмова від явки за таким порядком не нестиме юридичних наслідків,

– сказав юрист.

Що робити, якщо вам зателефонували з військкомату

За словами юриста, військовозобов'язаний має право не з'являтися у військкомат, якщо йому зателефонують або надішлють SMS. Повістка дійсна, коли її вручили особисто в руки.

Зауважимо, що якщо військовозобов'язаний отримав повістку для уточнення даних або проходження медкомісії, але не прийшов у військкомат йому загрожує штраф. Але якщо військовозобов'язаний не з'явився вже після проходження медкомісії, отримання повістки-призову до ЗСУ або мобілізаційного розпорядження, то він несе кримінальну відповідальність.