Городоцький районний суд Львівщини постановив стягнути з держбюджету 20 тисяч гривень компенсації через незаконне вручення повістки. Правоохоронці звинуватили чоловіка у переході дороги у несанкціонованому місці, доставили до фільтраційного табору та вже потім вручили повістку.

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Звинуватили у порушенні ПДР

Вранці 5 жовтня 2022 року у Городку Андрій Ц. гуляв зі своєю собакою, коли його зупинили правоохоронці. За словами чоловіка, йому одразу почали погрожувати повісткою, звинуватили його у тому, що він порушив ПДР (перейшов дорогу поза межами переходу).

Чоловіку вдалося довести у суді, що він не порушував ПДР, та скасувати постанову, що передбачала 255 грн штрафу. Він також повідомив, що через дії правоохоронців у нього погіршився стан здоров’я. За словами чоловіка, в процесі затримання правоохоронці нанесли йому побої. Бригада швидкої медичної допомоги, яку викликали до чоловіка, встановила наявний гіпертонічний криз.

Після скасування постанови про порушення ПДР, Андрій Ц. звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію через незаконне затримання поліцією.

Моральна шкода була спричинена не лише фактом його незаконного притягнення до адміністративної відповідальності, а й фактом незаконного затримання, безпідставного застосування до нього спеціального засобу – кайданків, безпідставного доставлення його до фільтраційного табору, а не у відділення поліції як цього вимагає закон, виписанні безпідставної повістки тощо,

– цитують у рішенні суду слова адвоката позивача.

Натомість представник поліції заявляє, що Андрій Ц. перейшов дорогу поза межами пішохідного переходу та неадекватно відреагував на зауваження. У нього не було при собі документів, тому його затримали і після встановлення особи відпустили. Представник поліції також зазначив, що потерпілий шарпнув поліцейського, через що на нього одягнули кайданки. Відео з місця події не збереглось.

Коли вручення повістки вважається незаконним

Загальна мобілізація та воєнний стан в країні тривають. Громадянам активно вручають повістки, втім часто трапляються порушення при їхньому оформленні.

За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному громадянину і підписана ним, щоб завірити її отримання. При цьому, у разі відмови від повістки особи, що її видали, мають скласти відповідний акт.

Саме тому, залишення повістки у дверях квартири чи поштовій скриньці не є законним. Відповідно, не може породжувати будь-яких наслідків для військовозобов'язаного громадянина.