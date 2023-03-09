Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Коли вручення повістки можна вважати незаконним – пояснюємо далі.

Читайте також Відстрочку отримають далеко не всі: скільки військовозобов'язаних працівників можуть забронювати

Як мають вручати повістки і хто може це робити

Юрист зазначає, що на законодавчому рівні чітко визначено форму повістки. Це означає, що її оформлення будь-яким іншим способом є незаконним.

За словами Владислава Юрчака, повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному громадянину і підписана ним, щоб завірити її отримання. При цьому, у разі відмови від повістки особи, що її видали, мають скласти відповідний акт.

Саме тому, залишення повістки у дверях квартири чи поштовій скриньці не є законним. Відповідно, не може породжувати будь-яких наслідків для військовозобов'язаного громадянина.

Досить часто на повістках, які залишають у дверях та інших місцях проставляють штамп "Розшук" тощо. Слід звернути увагу, що відповідні відмітки законодавством не передбачені, а тому їх проставлення є незаконним,

– пояснює юрист.

Зверніть увагу Дипустанови отримали обов'язки щодо ведення військового обліку: чи можливі зловживання

Хто може вручити повістку

Представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (не обов’язково керівники).

Однак зауважимо, що поліцейські, військовослужбовці (в тому числі представники ТрО) чи посадові особи Державної прикордонної служби України не мають права цього робити.

Кого зі студентів таки можуть забрати до війська

Студенти, аспіранти та докторанти на час навчання мають відстрочку від служби в армії. Проте це стосується лише тих, хто здобуває освіту на денній чи дуальній формі навчання. Тобто, якщо студент вчиться заочно – його можуть мобілізувати.

Щобільше, мобілізувати можуть після закінчення коледжу перед вступом до університету, після закінчення бакалаврату перед вступом на магістратуру або після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і так само перед вступом на докторантуру. Детальніше про це читайте в матеріалі.