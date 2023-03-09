Как пройдет весенняя мобилизация-2023 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Когда вручение повестки можно считать незаконным – объясняем дальше.

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Как должны вручать повестки и кто может это делать

Юрист отмечает, что на законодательном уровне четко определена форма повестки. Это означает, что ее оформление любым другим способом является незаконным.

По словам Владислава Юрчака, повестка должна быть вручена лично военнообязанному гражданину и подписана им, чтобы заверить ее получение. При этом в случае отказа от повестки выдавшего его лица должны составить соответствующий акт.

Именно поэтому, оставление повестки в дверях квартиры или почтовом ящике не является законным. Соответственно, не может порождать каких-либо последствий для военнообязанного гражданина.

Довольно часто на повестках, которые оставляют в дверях и других местах, проставляют штамп "Розыск" и т.д. Следует обратить внимание, что соответствующие отметки законодательством не предусмотрены, а потому их проставление является незаконным,

– объясняет юрист.

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Кто может вручить повестку

Представители органов местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (не обязательно руководители).

Однако заметим, что полицейские, военнослужащие (в том числе представители ТРО) или должностные лица Государственной пограничной службы Украины не имеют права этого делать.

Кого из студентов могут забрать в армию

Студенты, аспиранты и докторанты на время обучения имеют отсрочку от службы в армии. Однако это касается только тех, кто получает образование на дневной или дуальной форме обучения. То есть если студент учится заочно – его могут мобилизовать.

Более того, мобилизовать могут по окончанию колледжа перед поступлением в университет, по окончанию бакалавриата перед поступлением на магистратуру или по окончанию вуза перед поступлением на аспирантуру и так же перед поступлением на докторантуру. Подробнее об этом читайте в материале.