Так, в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации говорится о праве на отсрочку для обучающихся на дневной форме.

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Поэтому студентов, которые учатся на дневной или дуальной форме в вузах, колледжах и училищах, а также ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов не должны мобилизовывать в соответствии с законом.

Кого точно не мобилизуют во время учебы

студентов, которые учатся в колледжах или вузах на дневной форме:

учеников училищ;

студентов колледжей, университетов, институтов, академий;

аспирантов и докторантов исследовательских учреждений, вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации, получивших право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистентов-стажеров.

Кого могут мобилизовать во время учебы

Как мы уже писали, отсрочка для студентов во время мобилизации 2023 касается только тех, кто получает образование на дневной или дуальной форме обучения. На тех студентов, кто учится заочно, это правило не распространяется.

Более того, есть условия, согласно которым отсрочка не действует для всех студентов – даже они учатся на дневной форме.

Так что мобилизовать студентов могут:

после окончания колледжа перед поступлением в университет;

после окончания бакалавриата перед поступлением на магистратуру;

после окончания вуза перед поступлением на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Поэтому лиц, учащихся в такой форме или получивших повестки в это время и доставленных в ТЦК, могут мобилизовать.

Если студент не желает быть мобилизованным, во время получения повестки ему необходимо в военкомате подать справку об учебе.

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Кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно закону Украины, педагоги имеют право на отсрочку от службы в Вооруженных силах, если:

работа в сфере образования – основной вид труда;

ставка составляет не менее 0,75.

Кстати, после принятия закона №7272 мобилизации не подлежат также ученики и преподаватели училищ – на уровне со студентами и преподавателями колледжей и вузов.

Так, отсрочку могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ, если они выполняют вышеуказанные условия.