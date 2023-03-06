Адвокат Анастасия Иванченко рассказала о ситуации в 2023 году. По ее словам, сейчас официальная позиция Госпогранслужбы остается неизменной.

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Юристка объяснила, что на сегодня не разрешен выезд студентов, обучающихся в иностранных вузах Так что, если абитуриент поступил в украинский или иностранный университет, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но за границу его не выпустят.

Однако Иванченко подчеркнула, что в последнее время студенты пытаются в суде обжаловать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что они имеют право на выезд как "военнообязанные, не подлежащие призыву во время мобилизации".

По ее мнению, теоретически это возможно, но нужно отстоять это право в судебном порядке.

Для этого нужно приехать на пункт пропуска с документами, подтверждающими обучение в вузе (это могут быть студенческий билет, справка об обучении, контракт на обучение) и предоставление отсрочки от призыва во время мобилизации (справка ТЦК и СП об отсрочке или отметка в приписном или временном удостоверении военнообязанного),

– рассказала адвокат.

А если студенту откажут (надо требовать его в письменном виде), можно попытаться его обжаловать в административном суде. По словам Анастасии Иванченко, положительные судебные решения в подобных случаях есть. Однако на это могут подать апелляционную жалобу.

Какие документы нужны для выезда студента за границу

Список документов для студентов, начавших обучение в иностранных вузах после начала военного положения, таков:

Паспорт гражданина Украины и заграничный;

Военно-учетный документ об отсрочке от мобилизации;

Разрешение руководителя территориального центра комплектования (военкомата) на пересечение границы;

Студенческий билет/студенческая виза или ISIC-билет;

Нотариально заверенные и переведенные на украинский документы об обучении студента в зарубежном вузе.

Кроме того, для студентов, поступивших на учебу после 24 февраля, должно поступить еще и распоряжение от главы Госпогранслужбы. Для этого университет должен обратиться в Министерство образования, а МОН в Госпогранслужбу. Студент получит PDF-обращение, которое в распечатанном виде должно показать во время пересечения границы.

Эксперты говорят, что только в таком случае пограничники могут разрешить выезд отдельному лицу или группе студентов. Письмами МОН и ГНСУ занимается исключительно университет.

Добавим, что выпускники, которые из-за войны войны выехали за границу и там заканчивают школу, могут поступать в украинские вузы. Но им нужно будет подтвердить документы о среднем образовании.