Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. И уточнил, что недавно в нашей стране было принято положение о признании иностранных документов об образовании.

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Витренко подчеркнул, что украинские выпускники 2023 могут согласно документам об образовании, которые получили за границей, поступать в любое заведение высшего образования Украины.

Но – в системе министерства есть такой Информационно-имиджевый центр, который занимается признанием полученного образования за границей, – в течение года ЗВО должно подать туда заявку, чтобы признали этот документ на территории Украины,

– подчеркнул чиновник.

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