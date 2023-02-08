Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону. І уточнив, що недавно у нашій країні ухвалили положення про визнання іноземних документів про освіту.
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Вітренко наголосив, що українські випускники 2023 року можуть згідно з документами про освіту, які отримали за кордоном, вступати у будь-який заклад вищої освіти України.
Але – у системі міністерства є такий Інформаційно-іміджевий центр, який займається визнанням здобутої освіти за кордоном, – протягом року ЗВО має подати туди заявку, аби визнали цей документ на території України,
– наголосив посадовець.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.