Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону. І уточнив, що недавно у нашій країні ухвалили положення про визнання іноземних документів про освіту.

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Вітренко наголосив, що українські випускники 2023 року можуть згідно з документами про освіту, які отримали за кордоном, вступати у будь-який заклад вищої освіти України.

Але – у системі міністерства є такий Інформаційно-іміджевий центр, який займається визнанням здобутої освіти за кордоном, – протягом року ЗВО має подати туди заявку, аби визнали цей документ на території України,

– наголосив посадовець.

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