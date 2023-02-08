Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чи конкуруватимуть абітурієнти з ТОТ з іншими вступниками
Діти, які зараз, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях, проходитимуть всі процедури вступної кампанії дистанційно. Механізм відпрацювати у минулому році,
– уточнив посадовець.
Також розповів, які місця для вступу передбачили для абітурієнтів з ТОТ. Він нагадав, що за ініціативи президента України для дітей з тимчасово окупованих територій України відмінили ЗНО. Вони вступають за окремим механізмом на державні місця.
Ми абсолютно впевнені, що вони (абітурієнти з ТОТ, – ред.) не складуть конкуренцію тим дітям, які складатимуть національний мультипредметний тест,
– наголосив Вітренко.
При цьому додав, що процедура стосується тільки тих випускників, які фізично перебувають на окупованих територіях.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.