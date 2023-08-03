Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд ВСУ. Фигуранты использовали известные торговые площадки для размещения объявлений.

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Правоохранители разоблачили четырех членов преступной группы

В основном, их клиентами были военные и волонтеры. Получив предоплату за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали и не выходили на связь, поскольку не планировали выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих. Украинские правоохранители установили членов преступной группы, среди которых организатор и трое сообщников.

По предварительной информации, мошенники обманули людей более чем на 20 миллионов гривен.

Правоохранители провели 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания фигурантов.

Во время обысков изъято 43 мобильных телефона, SIM-карты, 5 ноутбуков, 87 банковских карт и наличные деньги.

Организатору схемы и трем его сообщникам объявлено о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время правоохранители проводят оперативные и следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности, и проверяют причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

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