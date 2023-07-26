Как свидетельствует расследование журналистов, "в этой таинственной истории" прослеживаются следы Львовской областной военной администрации (ЛОВА) и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает.

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Волонтеры передали аптечки почти на 1 миллион долларов

Гуманитарную помощь более чем на 30 миллионов долларов собрал Соединенный Украинский Американский Помощный Комитет (ЗУАДК).

В ЗУАДК обратилась американка украинского происхождения Лилия Тащук, заявившая, что сотрудничает с ЛОВА и могла бы взять на себя оплату доставки помощи во Львов.

Исполнительный директор ЗУАДК Мотря Бойко-Вотерс рассказала, что некоторые члены комитета знали Лилию Тащук как представительницу украинской диаспоры и волонтера.

Она сказала, что есть возможность договориться с Львовской ОВА и отправить несколько контейнеров за их счет. Мы договорились с ней, что эта помощь должна поступить к нашим постоянным получателям, в фонд "Центр волонтерства и защиты", и выглядело, что мы друг друга хорошо поняли,

– рассказала NGL.Media Мотря Бойко-Уотерс.

В октябре 2022 года ЗУАДК договорился с Лилией Тащук о перевозке контейнера. Контактным лицом, которое должно было встретить груз во Львове, была Наталья Шелестак, депутат местного горсовета и член фонда "Центр волонтерства и защиты".

По данным журналистов, 14 октября контейнер с гуманитаркой отправился из порта Уилмингтон в Северной Каролине в направлении бельгийского Антверпена.

Контейнер был заполнен помощью украинским бойцам – противогазами, спальными мешками, зимней формой и обувью, а также были 9700 военных аптечек IFAK общей стоимостью 1,1 миллиона долларов США.

Аптечки обошлись американским волонтерам в 908,6 тысячи долларов.

Волонтеры узнали собранную помощь в пресрелизе ЛОВА

Нестор Заречный и Мотря Бойко-Вотерс утверждают, что весь груз по договоренности с Лилией Тащук должен поступить во львовский "Центр защиты и волонтерства". Но с момента передачи груза Лилии Тащук с ним начали происходить странные вещи.

Мы отправили контейнер и ждали информацию о доставке, но ее не было. И вот 8 ноября знакомые направили нам ссылку на пресрелиз Львовской областной военной администрации. Там было указано, что ЛОВА передавала помощь военным. И среди тех предметов, которые были на фото, мы узнали противогазы, которые я лично покупал, и мы их передавали в Украину,

– рассказал Нестор Заречный.

В сообщении ЛОВА от 3 ноября действительно указано, что администрация получила помощь из США. Груз якобы передали "партнеры из Америки и команда волонтеров, организующая эти поставки: БФ "IO" / Благотворительный Фонд "Интеллигентная Организация / Intelligent Organisation", Лилия Тащук, Игорь Бялко". О ЗУАДК в сообщении ЛОВА нет ни одного упоминания.

У ЛОВА подтвердили получение груза, но не дают акты

Когда американцы узнали, что их груз попал не к партнерам, а непосредственно к ЛОВА, то начали выяснять, что происходит.

По словам львовских волонтеров, в ЛОВА им устно подтвердили получение лишь небольшой части гуманитарной помощи. Среди этой помощи якобы не было тактических аптечек IFAK.

Волонтеры узнали, что от областных властей гуманитарной помощью занимается заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод. После того, как волонтеры связались с Холодом, он пообещал разобраться.

После того мы создали онлайн-беседу с американцами, где Холод сообщил, что ЛОВА действительно получила наш груз, но, во-первых, он уже почти весь роздан и, во-вторых, там не было аптечек. Но сказал, что нам дадут акты на ту помощь, которую ЛОВА уже раздала,

– рассказал Андрей Немировский из "Центра волонтерства и защиты".

Однако волонтеры так и не получили никаких документов даже на часть груза, получение которого подтвердил Холод.

Координатора гуманитарного штаба ЛОВА Алексей Шевчук, по словам Немировского, отказался предоставлять акты, заявив, что это государственная тайна.

Груз был на польской таможне

Американские доноры решили обратиться на таможню, чтобы узнать, когда их груз пересек границу с Украиной. Польская таможня подтвердила, что 1 ноября контейнер был у них на пункте пропуска "Медика – Шегини". В то же время, украинские таможенники утверждают, что такой контейнер в них никогда не заезжал.

Журналисты утверждают, что направили в ЛОВА номер этого контейнера, чтобы получить информацию о нем и акты о разданной помощи. Однако у ЛОВА отрицали получение такого контейнера.

Так что ситуация выглядит следующим образом: груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. Потом с ним что-то произошло, его распломбировали и неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе ЛОВА, а остальные просто исчезли,

– говорится в расследовании.

Расследователи получили свидетельство того, что паллеты со специфической маркировкой, которая использовалась под пропавшие тактические аптечки, были на одном из львовских складов, который использовался ЛОВА.

В конце ноября на склад по ул. Земельной во Львове поступил еще один контейнер от ЗУАДК и ЛОВА сообщила представителю ЗУАДК Андрею Диду, что он может забрать эту помощь. Андрей Дида уверен, что видел на складе коробки с пропавшими тактическими аптечками.