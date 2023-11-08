Поліція Глухова повідомила про інцидент, що стався 12 липня. На Сумщині чоловік не хотів брати повістку в працівників ТЦК і тому побив одного з них.
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Подробиці нападу на військового
Військові зупинили Opel Vivaro для перевірки документів у водія. За кермом перебував 44-річний місцевий житель. Під час спілкування вони запропонували автовласнику отримати повістку, що дуже не сподобалося йому.
Спочатку чоловік почав нецензурно лаятися. А згодом він вдарив своєю головою одного з працівників ТЦК в обличчя. Після цього інциденту водій переїхав на Київщину.
Яка доля спіткала нападника
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом насильства щодо службової особи. За даними поліції, цей водій переховувався від них у Києві. Однак співробітникам поліції вдалося його знайти та затримати у столиці.
Цього чоловіка помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до 5 років тюрми.
Інші випадки побиття військових
- Нещодавно у Чорноморську, що на Одещині, побили військового Юрія Купріча. Після цього його госпіталізували з набряком мозку та перелом шийного хребця. На жаль, потім він помер у лікарні.
- Раніше на Київщині група молодиків напала на військовослужбовця, який на момент сутички перебував поза службою. Спочатку між ними виникла словесна перепалка. Згодом вона переросла у бійку.
- Нагадаємо, у Хмельницькому церковники УПЦ МП напали на військового прямо у своєму храмі. Їх розлютила критика Московського патріархату з боку воїна ЗСУ.